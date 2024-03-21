В России стремительно растет спрос на перелеты в эконом-классе

Авиакомпании сообщают о рекордной загрузке пассажирских кресел – 94 %. Почему так происходит и каких последствий стоит ждать, объяснил руководитель аналитического центра государственного научно-исследовательского института гражданской авиации Федор Борисов.

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«Спрос на авиаперевозки опережающий, он быстрее, чем экономический рост в стране. Основной спрос наблюдается в сегменте эконома», – подчеркнул аналитик в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Авиакомпании заинтересованы в том, чтобы перевозить все большее количество пассажиров. Поэтому авиакомпания считает выгоду свою от перевозки пассажира бизнес-класса.

«Если в компании понимают, что большее количество людей получится взять в эконом при той стоимости билетов, на которую она рассчитывает, она может, соответственно, получить большую выгоду», – отметил Борисов.

К примеру, ранее уже сообщалось, что «Аэрофлот» намерен отказаться от кресел бизнес-класса на некоторых Superjet-100. Планируется заменить 12 мест бизнес-класса на 25 экономических.