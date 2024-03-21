Архангельск и Минск свяжет прямой регулярный авиарейс

Чуть больше двух часов потребуется воздушным перевозчикам, чтобы доставить из столицы российского Поморья - Архангельска - пассажиров в белорусский аэропорт. Уже ровно через месяц российская авиакомпания запускает прямые регулярные рейсы из очередного города Союзного государства, подтвердили 21 марта в руководстве Национального аэропорта Минск.

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Первый полет в белорусскую столицу, согласно расписанию, запланирован на воскресенье, 21 апреля. А с 25 апреля рейсы по новому маршруту будут осуществляться один раз в неделю по четвергам. Отправление из столицы Поморья, расположенной всего в 30 километрах от побережья Белого моря, запланировано в 11.00, а прибытие в Минск - в 13.25.

В обратный путь воздушный лайнер будет стартовать в 14.30, а осуществлять посадку в Архангельске - в 16.50.

Обозреватели напоминают, что руководство белорусской авиакомпании еще в конце минувшего года анонсировало реализацию программы между Беларусью и Россией в области гражданской авиации, благодаря которой будут появляться новые рейсы и добавляться частоты по уже существующим маршрутам.

Кстати, в четверг, 21 марта, стало известно также, что прямое авиасообщение между Минском и Тюменью может дополнить пассажирские перелеты еще до конца текущего года. Об этом рассказал посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой, у которого накануне состоялась встреча с губернатором российского региона Александром Моором, на которой рассматривался ряд приоритетных направлений партнерства, включая и транспортное.