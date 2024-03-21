«Старина Сибирская» может стать одной из главных достопримечательностей России

Омская область принимает участие в конкурсе на самые интересные туристические места.

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Омский государственный историко-культурный музей-заповедник "Старина Сибирская" вышел в финал конкурса "От южных морей до полярного края" и может стать локацией программы от Росмолодёжи "Больше, чем путешествие" в 2025 году. Конкурс определяет главные достопримечательности страны. Благодаря ему люди знакомятся с знаковыми местами России и отмечают привлекательные точки, которые будут полезны тем, кто путешествует по стране.

Сейчас проходит финальный этап голосования. Нужно выбрать достопримечательности из 89 локаций, которые набрали наибольшее количество голосов на предыдущем этапе. В результате будут определены 10 наиболее привлекательных мест в трёх номинациях: "Гордость моей страны", "Душа моей компании" и "Мечта моего сердца". Лидеры голосования будут включены в туристические маршруты в 2025 году.

Среди достопримечательностей Омской области в финале оказался музей-заповедник "Старина Сибирская", расположенный в Большереченском районе. Этот единственный в регионе объект "живой истории", состоящий из 17 интерактивных тематических локаций, погружающих посетителей в атмосферу сибирской деревни XVIII-XIX веков. Здесь можно заглянуть в купеческую усадьбу и дом ямщика, большой интерес у туристов также вызывают крестьянское подворье и ремесленные мастерские.

А ещё в зимнее время здесь можно встретиться с Дедом Морозом. Его резиденция каждый год принимает гостей с начала декабря до конца января. Кроме того, в ноябре 2023 года "Сибирские Владения Деда Мороза" стали лауреатом III степени в номинации "Лучшее этнографическое событие" II Всероссийского конкурса в сфере этнографического туризма.

Кроме того, на сайте можно предложить свою достопримечательность в творческой части конкурса. Это возможность поделиться историей о месте, которое вызывает яркие эмоции. Это может быть, например, дом, где вы родились и выросли, романтичные уголки парка, где признались в любви, город, куда отправились в первое большое путешествие, и многие другие.

Историю с фотографиями или видео нужно опубликовать на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" и заполнить заявку на сайте акции. Ваши локации будут добавлены в общую галерею достопримечательностей и станут вдохновением для жителей страны на новые путешествия по своей Родине.