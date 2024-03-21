Туристы критикуют распродажу S7

Авиакомпания S7 Airlines проводит распродажу: пассажирам обещают скидки до 50% на билеты в обе стороны, купленные 20–21 марта. Даты вылета – с 25 марта.

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Среди направлений, заявленных по акции, есть и туристические, в частности рейсы из Москвы и Новосибирска в Сочи и Калининград, из Новосибирска и Иркутска в Санкт-Петербург. Однако в соцсетях пассажиры сообщают, что не находят в поисковике билетов на популярные маршруты или обнаруживают их по высоким ценам.

Особенно недовольны туристы из Новосибирска. «Из аэропорта Толмачево в этот раз нет ни Москвы, ни Питера». «Дешевле в Турцию полететь, чем в Петербург из Новосибирска. До так называемой распродажи билет в Питер стоил 11 тыс. в одну сторону с пересадкой, сейчас – уже 14».

«Мониторил билеты Новосибирск – Сочи на сентябрь ровно месяц, – поделился в соцсетях один из пассажиров. – За неделю цены поднялись на 6 тыс. руб. С момента распродажи, 20 марта, цена ни на копейку не упала».

В службе поддержки авиакомпании поясняют, что количество билетов со скидкой ограниченно. Поэтому их может уже не быть на какие-то даты.

Представители перевозчика предлагают клиентам другие варианты перелета. В частности, пассажирке, которая не нашла акционные места на рейсах Москва – Иркутск, ответили: «Билеты со скидками по этому направлению есть в мае и июне, но не на все даты и не всегда на прямые вылеты». И порекомендовали, если она хочет сэкономить, обратить внимание на рейс из Иркутска в столицу с пересадкой в Улан-Удэ. При этом дорога займет 27 часов вместо стандартных 5 часов при выборе прямого перелета.

Туристам, которые ищут в распродаже билеты из Москвы в Сочи, в поддержке советуют отправиться в отпуск в конце сентября. Видимо, места по акции остались лишь на этот период.

Пассажиры также обращают внимание на изменение тарифа в процессе бронирования. «Сайт пишет одну стоимость, а при выборе билета она совсем другая». «В момент оформления билета цена поменялась 3 раза, при каждом следующем шаге, ну как так-то?» Клиент авиакомпании привел пример: в календаре цена билета из Владивостока в Иркутск была 3,4 тыс. руб., если начать бронирование, она возрастает до 10 тыс. руб.

Впрочем, можно обнаружить в распродаже S7 Airlines и относительно выгодные варианты. Например, осенью можно слетать из Москвы в Сочи за 10 тыс. руб.: билет туда можно приобрести за 4,6 тыс., обратно – за 5,3 тыс.

Ранее TourDom.ru писал о распродаже авиакомпании «Аэрофлот».