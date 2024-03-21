С начала 2024 года пассажиры ЦППК оформили свыше 315 тысячи билетов

При помощи терминалов предварительных проездных документов (ТППД) за первые месяцы текущего года было зарегистрировано 315,7 тысячи билетов - как во время пути, так и в кассах на станциях прибытия. Уточняется, что сервисный сбор в таких случаях не требуется. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

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Чаще всего билеты по талонам из ТППД оформляли на Белорусском направлении — 80,4 тысячи раз, на Горьковском и Рижском направлениях — 55,7 тысячи и 51,1 тысячи раз соответственно.

Общее количество данных терминалов свыше 520 штук. Они установлены на станциях, где нет касс или они работают не круглые сутки. С помощью предварительных проездных, в которых указан пункт отправления, пассажир может оформить билет на станции прибытия или у кассира-контролера без дополнительного сбора.

ТППД особенно актуальны в теплый сезон, так как в это время все больше пассажиров совершает поездки на дальние маршруты, где станции не оснащены кассами.