Владельцы иностранных самолетов вынуждены продавать их в Россию

Иностранные лизингодатели, предоставившие российским авиакомпаниям более 400 самолетов, вопреки санкциям вынуждены идти на соглашение с Россией и продавать самолеты. Отечественным перевозчикам уже перешло минимум 67 лайнеров, утверждает The Wall Street Journal.

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Напомним, что после введения санкций со стороны ЕС и США российским авиакомпаниям предписали до 28 марта 2022 года вернуть собственникам самолеты, взятые в лизинг. Речь шла примерно о 500 бортах, которые составляли почти 70% от всего гражданского флота России.

Вопрос с лизинговыми самолетами решился до часа Х. Правительство РФ экстренно приняло постановление о том, что лайнеры не конфискуют, но и не вернут владельцам. Однако авиакомпании смогут продолжить эксплуатацию этих бортов только на внутрироссийских рейсах. Часть самолетов было решено вернуть владельцам.

Прошло 2 года, и западные лизингодатели вкупе со страховщиками расписались в своем бессилии вернуть самолеты. Сегодня американская деловая газета The Wall Street Journal опубликовала большую статью, в которой оценила возникшую ситуацию как «крупнейшую в мировой истории драку в обычно спокойном бизнесе страхования воздушных судов».

Понятно, почему эта драка жесткая, – на кону 10 млрд долларов, в которую оцениваются более 400 самолетов Airbus и Boeing, сданных в аренду российским авиакомпаниям и находившихся на территории России до введения санкций в феврале 2022 года.

По данным издания, эти лайнеры находятся в собственности небольшого числа крупных, но в основном безымянных компаний по лизингу, которые все это время атакуют судебными исками страховщиков, среди которых такие «монстры», как American International Group, Chubb и Swiss Re.

Последние отбиваются от многомиллионных исков, выставляя главный аргумент – они отказались от деятельности по страхованию на территории России после начала СВО, но до того, как застрахованные ими самолеты застряли там.

Понимая бесперспективность получить страховку либо вернуть свои воздушные суда из России, многие лизинговые компании пошли на попятную. Так, ирландская AerCap Holdings, сдавшая в аренду российским перевозчикам 113 самолетов, отказалась уже от 67 из них. За лайнеры, по данным американского издания, они получили 1,3 млрд долларов наличными, хотя оценивалась в 2,7 млрд – по этой сумме они были списаны в 2022 году.

«Все это может подорвать будущее самого страхового продукта, если покупатели будут сомневаться в надежности страхового покрытия на случай нового конфликта», – сокрушается обозреватель The Wall Street Journal.

При этом информация, которой оперирует американское издание, является далеко не полной, так как в собственность российских перевозчиков перешло гораздо большее количество проблемных самолетов.