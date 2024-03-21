В Кольцово пассажиры смогут самостоятельно регистрировать багаж

В екатеринбургском аэропорту Кольцово началось тестирование самостоятельной регистрации багажа. Новая система доступна на рейсах авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победа» и «Россия», рассказали в пресс-службе аэропорта.

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«Для этого нужно воспользоваться установленными в аэропорту киосками регистрации багажа. Пассажир сканирует свой посадочный талон и помещает багаж в киоск. Система автоматически взвешивает багаж и определяет его размеры», — сказано в сообщении. В конце процедуры киоск выдает электронную бирку и RFID-метку.

Дальнейшие действия пассажиров остаются прежними. Багаж потребуется отнести на стойку сдачи, пройти на досмотр и затем на борт самолета.