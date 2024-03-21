Лучшим гидом России признали сибиряка из Калининграда

Лучшим городским экскурсоводом России, по версии Русского географического общества (РГО), стал Константин Аверин из Калининграда. Правда, в самом западном регионе страны он живет всего шесть лет - переехал с семьей из Омска. Как получилось, что сибиряк знает историю и достопримечательности эксклава лучше местных уроженцев, он рассказал корреспонденту "РГ". А заодно посоветовал, что посмотреть из "неоткрыточного" в Янтарном крае.

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- Экскурсиями я начал заниматься в 2020 году во время пандемии. Общения в новом городе не хватало, друзей не было, а тут еще и тотальные ограничения. От скуки стал изучать историю Калининграда. Пойти на курсы экскурсоводов в местный вуз предложила супруга, - объясняет Константин. - Так у меня появилась новая профессия, но на тот момент она оставалась все еще хобби. Однако предпринимательский опыт продолжал толкать вперед. Я начал вести свой блог, который неожиданно быстро развился, стал делом жизни и новым бизнесом.

Любовь к Янтарному краю оказалась настолько велика, что принесла калининградскому экскурсоводу победу в конкурсе РГО, а заодно признание профессионального сообщества и премию в сто тысяч рублей. Деньги, по его словам, в данном случае не играют никакой роли. Куда важнее, что Константина признали профессионалом. А ведь конкуренция была серьезной - больше тысячи участников со всей страны. Результатов конкурса он ждал с нетерпением, но до конца не верил, что может стать победителем - не историк по образованию и не калининградец по рождению.

Хороший гид - это как тамада, дарящий хорошее настроение, считает Аверин. Люди забудут все даты и факты, Фридрихов и Вильгельмов, но запомнят эмоции от поездки. Поэтому крайне важно максимально наполнить ими атмосферу экскурсии: это может быть удивление от случайного музыкального представления у городских часов, испуг от зазвонившего на расстоянии вытянутой руки колокола, восторг от цветущих полей или сожаление от прогулки по заброшенной психбольнице.

Если говорить об излюбленных местах для показа, то Константин Аверин старается увести гостей региона от пусть прекрасного, но уже набившего оскомину Балтийского моря и показать глубинку Калининградской области: уютные старые домики, черепичные крыши, готические храмы и городские площади. В таких местах, по его мнению, люди настоящие. Они не избалованы вниманием туристов и радушно принимают гостей. Поэтому многие экскурсии проходят на востоке Янтарного края.

Первую остановку он рекомендует сделать в городе Правдинске (бывшем немецком Фридланде), где во всем своем величии предстала орденская кирха. Построена она была почти 700 лет назад, а высота сооружения - больше 60 метров. К слову, это самая высокая готическая колокольня в Калининградской области. Изначально кирху строили как католический собор. В эпоху реформаций она перешла лютеранам, а сейчас это православный собор Святого Георгия Победоносца. Это еще одна особенность самого западного региона страны: во многих католических сооружениях здесь располагаются объекты Русской православной церкви.

Есть у правдинской кирхи и своя архитектурная особенность: вес сооружения за счет сводов распределяется на колонны внутри постройки и контрфорсы снаружи. Отсюда - огромные готические окна, наполняющие внутренний зал светом. С вершины колокольни, на которую можно подняться по узкой винтовой лестнице, открывается потрясающий вид на город и прилегающие территории. Именно там в 1807 году развернулось Фридландское сражение. С колокольни русские офицеры под командованием генерала Беннигсена обозревали поле боя.

В стороне от Правдинска, буквально в 20 километрах, расположился поселок Железнодорожный. Там лучший гид страны рекомендует посетить историческую часть города, восстановленную за последние годы. Стоит пройтись по стилизованным под Пруссию улочкам, заглянуть в местный музей патефонов и сфотографироваться на фоне кирхи Гердауэна. Можно прогуляться вглубь поселка и увидеть, например, историческое здание крайсхауса. Когда-то в нем располагался интернат. Затем объект взял в аренду инвестор, который планирует открыть спа-центр.

Дальше по восточному маршруту Калининградской области лежит город Черняховск. И здесь, по мнению Константина, есть где развернуться. Помимо популярных собора Архангела Михаила, католического храма Святого Бруно и руин замка Инстербург, обязательно нужно побывать у старинной водонапорной башни на пересечении улиц Спортивной и Гагарина. Ее построили в 1898 году. Для посещения она, к сожалению, закрыта - внутри идут ремонтные работы. Говорят, что скоро там откроется новый музей.

Затем можно прогуляться по кварталу "Пестрый ряд" в районе Элеваторной улицы. Он знаменит домами, построенными по проектам известного немецкого архитектора Ганса Шаруна. Строили их после Первой мировой войны для простых жителей, выкрашивая фасады в яркие цвета. Отсюда и название "пестрый".

А еще на востоке расположился уникальный "медвежий угол" Калининградской области - поселок Краснолесье. Когда-то здесь отдыхали и охотились прусские короли, а теперь калининградцы спасаются тут от нашествия туристов. Краснолесье (в прошлом - Роминта) - это девственный лес, реки, ручьи и озера. Не исключено, что в будущем этим местам присвоят статус нацпарка по аналогии с Куршской косой. Главными достопримечательностями являются небольшой, но очень уютный музей, Токаревский мост и, конечно, фермерский хутор, где угощают знаменитым на всю область луковым пирогом.

От Краснолесья рукой подать до поселка Чистые Пруды, где в местной кирхе и соседнем доме пастора расположился музей литовского классика Кристионаса Донелайтиса. Если силы остались, то можно доехать до Виштынецкого озера, большая часть которого принадлежит России, остальное - Литве. Да-да, граница проходит прямо по водоему.