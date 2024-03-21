Зачем ехать на ферму под Пятигорском

В самом центре Кавминвод, у подножия горы Джуца, есть место для необычного отдыха с семьей и друзьями — эко-ферма «Кавказский Целитель». Идея построить ее принадлежит супругам Евгению и Виктории Федоровым, почти десять лет назад основавших одноименный бренд продукции из натуральных трав по старинным рецептам.

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— Супруги решили создать ферму, где каждый гость сможет не только увидеть своими глазами, как изготавливается косметика и продукты питания, но и поучаствовать в процессе, — рассказывает Екатерина Уварова, управляющая гостиничным комплексом «Кавказский Целитель».

Экскурсия по цеху мыловарения понравится и взрослым, и детям. Здесь изготавливается уникальное кавказское мыло на основе отвара горных трав, твердых масел, масляных вытяжек растений и кисловодского нарзана. Экскурсоводы отмечают: все ингредиенты, используемые для производства кремов, мазей и другой эко-косметики можно пощупать, понюхать и тут же протестировать. После экскурсии каждого посетителя ждет подарок. Цена такого досуга — 400 рублей для детей, 600 рублей для взрослых.

— Популярностью среди туристов пользуются также пчелопродукты и копченая кавказская соль, которую мы сами готовим на ферме. Она упакована в стилизованную бутылку — «в бурке и папахе». Кстати, отличный сувенир из Кавминвод. Много людей приезжают за косметикой из знаменитой тамбуканской грязи, — говорит Екатерина.

После экскурсии по производству можно прокатиться по окрестностям турбазы на ласковых лошадях или посмотреть, как живут коровы, овцы, кролики, гуси, утки, куры и пчелы. Самые необычные обитатели эко-фермы — козы с длинными ушами. Посетителей умиляют добрые мордочки этих звезд животного мира. А еще эти козочки обожают, когда их гладят, утверждают экскурсоводы.

Для любителей отдыха с пользой есть ряд мастер-классов. Например, вы можете научиться готовить ароматный безалкогольный глинтвейн. Опытный мастер научит идеально сочетать специи и фрукты, а также познакомит с историей напитка, расскажет о традициях и значимости в разных культурах. После мастер-класса каждый участник уносит с собой бутылку глинтвейна. За занятие придется заплатить 800 рублей.

После мастер-классов и прогулки по ферме гостям предлагают заглянуть в магазин фирменной продукции. На прилавках — сыры, масло, сметана, свежеиспеченный хлеб, чай из горных трав и мед. Все это можно бесплатно продегустировать и купить, что понравилось.

На эко-ферму можно приехать как на один день, так и на несколько. Тех, кто решил остаться в гостях у «Кавказского Целителя» на ночь, ждет загородный парк-отель. Каждый день здесь для туристов подготавливают горячую травяную купель на дровах. Процедурой можно насладиться под ночным небом Кавказа. Для вечерних посиделок в компании в отеле есть мангал и все необходимое для традиционного шашлыка.

Утром гостям предлагают вкусный завтрак из фермерских сыров, сметаны, масла собственного производства, горячего лаваша из тандыра, овощей и фруктов, выращенных на Кавминводах. И, конечно, кофе и травяной чай. Сутки в номере со всеми услугами обойдутся в 9000 рублей.