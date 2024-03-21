Горные курорты Сочи не планируют продлевать зимний сезон

Горные курорты Сочи не намерены продлевать горнолыжный сезон в этом году, и завершат его в мае, сообщили РИА Новости представители курортов.

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Традиционно старт сезона катания начинается в декабре и длится до середины апреля или первых чисел мая, нередко заключительные даты зимнего сезона зависят от погоды.

Как пояснили в гидрометцентре Краснодарского края, снег с гор в этом году будет сходить долго, однако представители горных курортов не планируют продлевать зимние катания.

Горные курорты Сочи - одни из наиболее крупных в России. Основной пик отдыхающих там приходится на зимнее время, когда в горах держится минусовая температура и наблюдаются снегопады.