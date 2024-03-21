В Кузбассе введут новые льготы для развития индустрии гостеприимства

В Кузбассе готовятся ввести новые льготы для туристического бизнеса. Соответствующий законопроект будет разработан по поручению губернатора.

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Как сообщили в областном правительстве, планируется на пятнадцать лет снизить платежи налога на имущество для всех новых гостиниц категорий "три-пять звезд", введенных в эксплуатацию начиная с нынешнего года. В первые пять лет нужно будет платить лишь пять процентов от начисленной суммы налога, затем вплоть до десятого года - на 25 процентов, а с одиннадцатого года и до конца срока - половину.

Об этих и других мерах господдержки власти объявили на заседании президиума регионального правительства, посвященном развитию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Горная Шория". В частности, для ее резидентов будет снижена региональная часть ставки по налогу на прибыль организаций. Беспроцентный период продлится первые пять лет, с шестого по десятый год ставка не превысит пяти процентов, а с одиннадцатого по двадцатый - 13,5 процента. Предложено также освободить резидентов от уплаты налога на имущество и транспорт на десять, а от уплаты земельного налога - на пять лет. Также намечено применение льготного коэффициента при расчете арендной платы за землю. Кроме того, будут расширены льготы для малых и средних предпринимателей. В частности, речь идет о снижении ставок для резидентов ОЭЗ, работающих по упрощенной системе налогообложения.

И все это - не считая уже действующих в Кузбассе льгот и преференций для субъектов МСП. Глава областного минэкономразвития Константин Пытченко напомнил, что инвесторы на пять лет освобождаются от уплаты налога на имущество, и это решение может быть продлено еще на пятилетку. А ставка по налогу на прибыль организаций для них снижена с 17 до 13,5 процента по 2024 год включительно. В том числе предприниматели имеют право применять инвестиционный вычет по этому налогу.

- Мы формируем условия для привлечения инвестиций в туристическую сферу региона. Введение беспрецедентных налоговых льгот для новых инвесторов и предпринимателей придаст дополнительный импульс развитию туризма, - убежден глава Кузбасса Сергей Цивилев.

Тем временем на территории курорта Шерегеш продолжается развитие инфраструктуры. По нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" там строят и реконструируют очистные сооружения, прокладывают автодороги, создают современные системы водо- и теплоснабжения. Стоит напомнить, что стратегия развития курорта до 2035 года предусматривает привлечение 172 миллиардов рублей инвестиций и создание минимум одиннадцати тысяч рабочих мест. Все это позволит развивать Шерегеш не только как центр горнолыжного туризма, входящий в пятерку курортов - лидеров в стране, но и как всесезонный курорт.

К слову, в 2023 году здесь отдохнуло почти 2,3 миллиона человек - на 108 тысяч больше, чем в 2022-м. В том числе благодаря программе лояльности для земляков, в которой участвует уже более тридцати компаний-партнеров. При этом кешбэк для туристов (а за год его получили свыше 4,8 тысячи человек) увеличился до сорока процентов.

Но в Кузбассе все активнее развиваются и другие направления туризма. Прежде всего - событийный. Брендом региона уже можно считать международный научно-популярный фестиваль "Динотерра", который ежегодно проводится в Чебулинском муниципальном округе и собирает десятки тысяч участников. Прошлым летом на поляне близ деревни Шестаково, где было расположено одно из крупнейших в стране местонахождений динозавров, собралось около 65 тысяч человек. А в этом году фестиваль продлится уже не три дня, а неделю - с 24 по 30 июня.

После презентации Кузбасса и Шестаковского комплекса на выставке "Россия" в Москве здесь ждут еще больше гостей. А представители туристических фирм и экскурсоводы из разных регионов страны только что проехали по топовым местам севера Кузбасса с ознакомительным туром. Посетили они и "Шестаковские усадьбы" - комплекс быстровозводимых гостевых домов, построенных по нацпроекту в 2023-м. За год в регионе появилось 178 модульных конструкций со всеми удобствами для отдыхающих в Чебулинском, Кемеровском и Беловском муниципальных округах, а также в Таштагольском районе.

- Туристический потенциал есть у всех без исключения территорий области, - утверждает министр туризма Кузбасса Елена Латышенко. - Субсидия в девяносто миллионов рублей, выделенная региону благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", позволила поддержать более тридцати предпринимателей из двенадцати муниципалитетов. Они оборудовали и реконструировали зоны отдыха у воды, создали условия для дайвинга, ввели в эксплуатацию круглогодичные бассейны с подогревом. А кроме этого, закупили оборудование, которое сделает и бассейны, и новые туристические маршруты доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Год семьи - еще больше внимания развитию семейного и детского туризма. Важно создать условия, обеспечить равные возможности для комфортного отдыха.

Так, на Беловском водохранилище вместо палаточного лагеря вырос городок из двух десятков современных комфортабельных домиков. Минувшим летом здесь прошло сразу пять детских смен для почти шестисот ребят. Все лето работала парусная школа. А теперь на берегу построили еще и кафе-столовую, чтобы полноценный детский отдых с пятиразовым питанием и активностями на свежем воздухе стал круглогодичным.

Кстати

Примеры, доказывающие, что развитие туризма помогает диверсификации экономики угольного региона, можно приводить бесконечно. А один из самых наглядных показателей - рост налоговых отчислений хозяйствующих субъектов, занятых в отрасли. Так, в прошлом году уже к октябрю в казну поступило более 1,2 миллиарда рублей - столько же, как за весь 2022 год. И дополнительные возможности для крупных компаний сегодня открывает включение индустрии туриндустрии в нацпроект "Производительность труда".