Стало известно, во сколько обойдется весенний отдых с детьми

Средняя стоимость поездки с детьми с проживанием в период каникул по России составит примерно 6700 рублей в сутки. Подробности публикует совместное исследование МТС Travel и Bronevik.com.

«Самым бюджетным туристическим городом стала Тюмень с 3500 рублей за ночь, следом идут Новосибирск (3600 руб.) и Санкт-Петербург (4500 руб.)», – говорится в сообщении.

Россияне в среднем бронировали жилье на 3 ночи за 35 дней до поездки на грядущих каникулах с 25 по 31 марта. Большинство россиян рассмотрели для путешествия Москву – спрос вырос на 70 % в годовом исчислении.

Помимо Москвы, в тройку самых востребованных направлений вошли Казань и Санкт-Петербург. Примечательно, что Тюмень, Калуга и Сочи впервые вошли в рейтинг.