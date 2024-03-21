«Аэрофлот» составил программу полетов из Екатеринбурга

Группа компаний «Аэрофлот» опубликовала программу полетов из Екатеринбурга по 13 внутренним и зарубежным направлениям. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга.

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«Аэрофлот будет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Москву (Шереметьево), Минеральные Воды, Сочи, Стамбул, Анталью, Ереван. На апрель и начало мая будут продлены направления зимнего расписания в Бангкок, на Пхукет и Гоа», — сказано в сообщении.

Авиакомпания «Победа» запланировала полеты в Москву (Шереметьево и Внуково), Санкт-Петербург, Калининград. Самолеты перевозчика «Россия» будут летать в те же аэропорта Москвы, Санкт-Петербург, Красноярск и Пензу.