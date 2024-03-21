Путешественница пообедала в кафе для дальнобойщиков и рассказала о своих впечатлениях

Российская путешественница пообедала в кафе для дальнобойщиков и рассказала о впечатлениях. Своим опытом она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор посетила придорожное заведение в поселке Электрик на трассе Москва — Тамбов. По ее словам, интерьер оказался «стандартным и ожидаемым»: накрытые клеенками столы, ситцевые занавески с цветочным узором и телевизор на стене. Меню тоже было «без изысков». «Супы, котлеты, тефтели, рис, гречка, макароны, пюре, несколько видов салатов, блины, сырники, оладьи», — перечислила блогерша.

Ее удивили большие порции и цены на еду. Например, гарниры за 70 рублей, салаты за 80-90 рублей и супы — за 120.

«Если брать суп и салат (а этим вполне можно наесться), то пообедать получится на 200 рублей с человека», — заключила россиянка.

Хотя путешественница осталась довольна приемом пищи, ей не понравилась высокая жирность блюд.

«Я допускаю, что это именно то, что нужно и нравится дальнобойщикам, которые характеризуют блюда как "нажористо"», — уточнила автор.

Другой российский тревел-блогер рассказал, что его вкусно накормили в дешевой столовой в Казахстане.