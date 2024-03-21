В Запорожье заявили о готовности трех курортных городов на Азовском море принять туристов

Курорты Бердянска, Приморска и Кирилловки на побережье Азовского моря в Запорожской области в 2024 году готовы принять туристов и безопасны для отдыхающих. Об этом ТАСС сообщил заведующий отделом развития курортных территорий и гостиничного дела министерства спорта и туризма Запорожской области Сергей Мерцалов.

"Мы зовем в гости, зовем туристов. В Кирилловку, Бердянск и Приморск - это те места, куда можно приехать и отдохнуть. [Там] есть очень достойные объекты, которые не уступают объектам Крыма. Адекватные объекты, с адекватными ценами, которые готовы принимать гостей. <…> На самом деле все курорты, которые находятся на побережье (Азовского моря в Запорожской области - прим ТАСС), в большей степени безопасны для отдыха", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что власти и представители туристической отрасли Запорожской области рассчитывают на то, что на эти курорты заедут те путешественники, которые направляются на отдых в Крым.

Мерцалов добавил, что реестр туристических объектов Запорожской области, по предварительным данным, насчитывает более 1,5 тыс. различных объектов туристической инфраструктуры, около 200 тыс. мест размещения. Он уточнил, что власти Запорожской области и представители туриндустрии сейчас восстанавливают информацию об отрасли "по крупицам". По мнению эксперта, подготовить гостиницы и базы отдыха Запорожской области к туристическому сезону можно с небольшими инвестициям. Однако если эти объекты будут длительное время бесхозными, необходимо будет искать дополнительные уже крупные суммы на их перезапуск.

Курорты Азовского побережья в Запорожской области с советских времен известны как здравницы для лечения кожных заболеваний, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем. До приостановки Киевом железнодорожного сообщения с Россией они пользовались большой популярностью у россиян.