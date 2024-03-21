Якутские энтузиасты обустраивают круглогодичный курорт в родном селе

Супруги Александр и Елизавета Агеевы из села Бердигестях, что в 186 километрах от Якутска, развивают амбициозный проект по созданию туристического комплекса, где можно проводить время и летом, и зимой. В этом им помогла программа "Дальневосточный гектар".

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Как ни странно, идея проекта посетила семью Агеевых, когда они побывали в… Сочи. Красиво, здорово, но как же далеко. В родном селе такие путешествия не каждому по силам - один только проезд к морю ударит по карману, а еще прибавьте стоимость проживания и траты на еду и развлечения. Мысль о том, что неплохо было бы иметь пляж рядом с домом, не давала супругам покоя. Агеевы рискнули и взяли "гектар" на берегу водохранилища у реки Маатта недалеко от своего села.

- В 2021 году администрация объявила конкурс на развитие объектов туриндустрии, - рассказывает Елизавета Агеева. - Мы решили попробовать поучаствовать со своим проектом базы отдыха. Выиграли, получили 900 тысяч рублей на покупку оборудования и начали воплощать свою мечту.

В зимнее время на берег и лед привезли несколько тонн песка, чтобы весной после таяния получился песчаный пляж - этот лайфхак Александр подсмотрел в интернете. Участок был илистый, для туристического объекта не подходящий. Расчистили территорию от мусора, вывезли брошенный кем-то хлам, десятки покрышек. Территория стала похожа на песчаный курортный пляж.

Оборудование для базы отдыха пришлось заказывать в центральной части России, ближе не нашлось. Из Москвы и Санкт-Петербурга доставили горку, банан для катания по воде и катамаран. Но планам помешала пандемия. 2021-й стал испытанием для Агеевых: посетителей было очень мало, да еще разбушевались природные пожары. В июле база, получившая название "Маатта", проработала всего пять дней.

- В Якутии лето не такое долгое, как в городах-курортах, в том же Сочи, - рассуждает Александр Агеев. - Единственный жаркий месяц, когда людей тянет отдохнуть у воды, это июль. И то не весь - от силы дней 20, если повезет с погодой. Мы рассчитывали, что в этот период база будет полноценно работать. Рядом с нами есть дикий пляж, но он неухоженный, там нет развлечений и элементарных удобств. А у нас можно загорать в шезлонге, прокатиться на банане или с горок, прыгать на батутах - почти как на южном курорте, только недалеко от своего села.

В 2022-м у Агеевых родился третий ребенок, и на него тоже взяли гектар - теперь в их семье на каждого по наделу. На новой площади построили дом для круглогодичного приема гостей - на базу провели электричество. Теплый домик пока один, но в перспективе их станет куда больше. В этом году на льду водохранилища залили каток 50 на 30 метров и сделали горку высотой четыре метра. Агеевы рассчитывают, что отдых на их базе и в зимнее время заинтересует туристов из других районов и, возможно, регионов. Добираться до "Маатты" от Якутска не более двух часов на автомобиле.

С 2023-го Агеевы взялись за разнообразие досуга своих гостей. Придумали конкурс "Плыви за Победой" для семей. В нем участвовали шесть команд с детьми, поболеть за них приехали жители Горного улуса и соседних районов. Задания несложные: соревновались на лодках, сапбордах, строили с ребятней песчаные замки. Главное, что было весело и повезло с погодой.

Елизавета, выросшая в творческой семье, где мама занималась художественной самодеятельностью, а папа пишет музыку и возглавляет местное объединение мелодистов, давно мечтала провести фестиваль бардовской песни.

Оборудование для базы отдыха пришлось заказывать в центральной части России.

- В Алданском районе проходит фестиваль "Берег дружбы", туда собирается много авторов и любителей музыки. От нас это далеко, добираться сложно, и мне всегда хотелось организовать собственное мероприятие, - признается предпринимательница. - Творческим событием можно привлечь молодежь, дать людям проявить свой талант или просто посидеть на природе, слушая песни под гитару.

Кроме того, Агеевы провели собственный экологический квест "Берег добрых дел" в рамках всероссийской акции "Берега России" с маршрутом по территории водохранилища реки Маатта и села Бердигестях. Команды-участники очистили территорию, собрали мусор и выполнили задания игры.

- За лето наша база принимает около четырех тысяч человек, но мы постепенно расширяемся, - рассказывает Елизавета. - Получили субсидию на благоустройство, добавили еще песка. Этой весной оборудуем мангальную зону, обустроим пирс и навес для отдыха. Планируем сделать экотропу - рядом сосновый лес, где так легко дышится. Хотим, чтобы люди приезжали просто погулять, побыть наедине с природой. Помимо этого начали заниматься разведением лошадей.

Пример Агеевых вдохновил земляков. В Бердигестяхе жизнь забурлила, предприниматели рассчитывают, что привлечь в село туристов смогут не только местным курортом. Здесь открылся мини-зоопарк и музей корнепластики - он попал в список туристических объектов Горного улуса.

Между тем

На республиканском слете представителей туриндустрии Агеевы завоевали третье место со своим проектом, получили благодарность за вклад в развитие индустрии туризма от министерства предпринимательства Якутии.