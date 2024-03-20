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Любители серфинга открыли сезон на Курильских островах

Любители серфинга на Курильских островах испытали себя на прочность. Температура на острове Парамушир минусовая, снег еще не начал таять, но оседлать волну, пусть и небольшую, оказалось возможным и в такую погоду, передает телеканал «МИР 24».

Любители серфинга открыли сезон на Курильских островах
© Shutterstock/FOTODOM

Вставать на доску здесь можно круглый год. Правда, зимние условия для катания считаются экстремальными.

Ранее телеканал «МИР 24» рассказывал, как серфингисты ловят волну в одном из самых холодных морей мира – Охотском. Экстремалов привлекают пустынные пляжи, а в роли благодарных зрителей выступают нерпы.

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