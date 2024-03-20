Туристы скупают речные круизы на майские праздники с отправлением из Москвы

Туроператоры по речным круизам по рекам России отмечают высокий спрос на летний сезон. На майские праздники большая часть кают в коротких круизах уже распродана. Редакция TourDom.ru выяснила, какие варианты еще доступны.

Возросший интерес к продукту в компаниях объясняют желанием туристов зафиксировать цену. Скидки по акциям раннего бронирования достигают 7–10%. Кроме того, стоимость круизов зависит от тарифов на топливо, которые могут вырасти в течение сезона. Другая причина возросших продаж – туристы хотят «застолбить» определенные виды кают.

Туроператоры выделяют тенденцию – чаще всего туристы приобретают круизы длительностью 3–5 дней. В основном это те, кто впервые пробует этот вид отдыха. Короткие путешествия по рекам выбирают и на майские праздники.

Если смотреть варианты с отправлением из Москвы 28 апреля, наиболее экономичный трехдневный круиз в Калязин на теплоходе «Русь Великая» – от 17,7 тыс. руб. на одного туриста – уже недоступен для бронирования.

На эти даты у туроператоров остались в продаже лишь два коротких речных путешествия. Причем на корабле «Константин Коротков», который пойдет в Углич, осталось всего четыре свободные каюты, а на теплоходе «Президент» в круизе до Мышкина – две. Стоимость путешествия – от 54 тыс. руб. на одного пассажира.

На другую популярную дату – 9 мая – полностью загружен теплоход «Дягилев», идущий из Москвы в Мышкин. Четырехдневный круиз можно было приобрести за 35 тыс. руб. На корабле «Лунная соната», который выйдет в круиз Москва – Кострома – Ярославль, доступны для заказа всего шесть кают. Стоимость четырехдневного тура – от 38 тыс. руб. на одного туриста.

Пока еще можно забронировать трехдневную речную поездку в Углич за 39 тыс. и четырехдневную в Мышкин (49 тыс.).

Отметим, в обычные майские выходные вариантов коротких поездок пока гораздо больше. В частности, на 17–18 мая доступно пять речных круизов из Москвы, два – в Тверь и три – в Углич.