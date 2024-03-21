Горнолыжную трассу нового курорта в Северной Осетии благоустроили для туристов

Горнолыжную трассу длиной 1,7 км. нового курорта «Алания парк» в Северной Осетии запитали электроэнергией
В компании «Россети» сообщили, что круглогодичный курорт «Алания парк» получил электропитание от одной из главных подстанций Владикавказа – «Дауровой».
Это энергетический объект имеет современное и высоконадежное оборудование, автоматизированную систему управления, микропроцессорные комплексы релейной защиты. Технологическое присоединение, выполненное компанией «Россети Северный Кавказ», по мощности составило 6 МВт.
Курорт «Алания парк», являющийся одним из приоритетных проектов республики, призван стать популярным всесезонным развлекательным комплексом, оснащенным различными спортивными зонами и аттракционами.
На проложенной горнолыжной трассе длиной 1,7 километра предусмотрены круглосуточное освещение и система снегоподдержки. На вершине склона уже установлено 42-метровое колесо обозрения.