Тюменцев приглашают покусать гигантский пряник и спеть капусте

В течение года жителей юга Тюменской области ждет девять гастрономических фестивалей. Каждый из них будет посвящен одному продукту, блюду или напитку. О том, где лучше поесть ухи, как приготовить квас и почему надо петь во время сбора урожая капусты — в обзоре URA.RU.

Уха

На фестивале «Народная рыбалка», который пройдет в формате чемпионата по ловле рыбы, тюменцы попробуют несколько видов рыбы. Фестиваль — чемпионат пройдет в Бердюжском районе в апреле.

Разные виды рыбного супа гости и жители области попробуют и в июле на фестивале «Пегановская уха», который пройдет в селе Пеганово. Кроме дегустации и сувениров на рыбную тему, пройдут конкурсы стихов об ухе в исполнении местных поэтов.

Самый большой чан ухи за все лето сварят в Тобольске на фестивале «Уха-царица». Гости девятого, уже традиционного, фестиваля узнают тонкости приготовления рыбного супа и примут участие в карнавальном шествии.

Выпечка

Испечь огромный баурсак — пирог на сковородке, тюменцы смогут в июле. Сибирский баурсак — это традиционное татарское блюдо из дрожжевого теста, которое жарится на сковороде. При жарке оно раздувается в шар. Фестиваль «Сибирский баурсак» пройдет в поселке Прииртышский.

В Заводоуковске жители Тюменский области попробуют пряники. Фестиваль «Колмаковский пряник» в июне порадует старинными рецептами кондитерского изделия и мастер-классами по его изготовлению. Гвоздем программы станет огромный пряник.

Напитки

Духовная столица Сибири — Тобольск удивит в мае фестивалем кофе. Туристам предложат разные виды и сорта кофе, шоу бариста, дегустации и мастер-классы по приготовлению кофе.

Попробовать сотни видов старинного русского напитка — кваса, жители области смогут на фестивале «Квасной пир», который пройдет в июле в Ялуторовске. Кроме дегустации и мастер-классов посетителей будут ждать викторины на тему кваса.

Овощи

Фестиваль «Картофан Криммович» пройдет в селе Упорово в августе. Гости фестиваля попробуют разные блюда из картофеля, научатся их готовить сами и смогут купить разные сорта растения на ярмарке.

Ялуторовск соберет гостей в октябре на урожай капусты. По народным приметам при срубе капусты необходимо устраивать веселые гуляния, петь и пробовать блюда из тушеной капусты. Фестиваль «Капуста барыня» соберет творчество местных мастеров и выступление коллективов.