Эксперты назвали 10 лучших мест для поездок вдвоем

В России есть много мест для романтических путешествий. Эксперты Tutu назвали десять лучших мест для поездок вдвоем, передает «Лента.ру».

© freepik

Некоторые из этих мест находятся недалеко от Москвы. Например, в Тульской области можно попробовать десерты из пряников, а в Ясной Поляне — знаменитый анковский пирог.

Весной рекомендуется отправиться на природу. Например, на Куршской косе в Калининградской области можно увидеть множество птиц, а в Приморском крае расцветает рододендрон.

Опытные путешественники могут сплавиться по Енисею на байдарках или посетить национальный парк «Красноярские Столбы». В Когалыме можно устроить сафари-дайвинг со скатами.

Желающие насладиться природой могут отправиться на «китовую» экскурсию в Мурманской области или отдохнуть на виноградниках Краснодарского края. В Stavropol Krai стоит посетить природные купели на горе Машук.

Романтичное свидание можно устроить на набережной Самары или в Саратове, где находится памятник влюбленным.

Понравилась новость? Добавьте в избранное Дзен Новости, присоединяйтесь к нашим сообществам Вконтакте и Одноклассники и нашему Telegram-каналу.