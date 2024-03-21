Курортный сбор в Кисловодске с начала года на четверть превысил прогноз

Власти Кисловодска сообщили о рекордных показателях курортного сбора за январь — февраль этого года. Всего было собрано почти 30 миллионов рублей, это почти на четверть выше прогнозных данных.

«Курортный сбор в 2024 году превысил прогноз на 24%. За период двух месяцев с начала 2024 года сумма курортного сбора составила 29 821 000 рублей, что на 5 821 000 рублей превысило плановые показатели. <> По сравнению с плановыми показателями на первые два месяца текущего года рост уплаты составил 24%», — сообщил в своем телеграм-канале глава города-курорта Евгений Моисеев.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда было собрано 26 889 100 рублей, объем поступлений увеличился почти на 3 миллиона рублей, рост на 11%.

«Это свидетельствует о том, что Кисловодск становится все более привлекательным местом для отдыха и туризма. А курортный сбор помогает нам сделать его еще более комфортным для жизни, для работы и для отдыха», — отметил мэр.

Он также добавил, что в этом году за счет средств курсбора будут проведены работы по благоустройству и созданию общественных пространств и пешеходных зон по улицам Курортный Бульвар, Карла Маркса, Дзержинского, Широкая, Желябова и Шаляпина.