Отдых в российских санаториях подорожал на четверть

Летний отдых в санаториях обойдется от 3 до 20 тысяч в день, при этом в топе популярности южные морские курорты, сказал в эфире НСН Александр Курносов.

Цены на отдых в российских санаториях выросли за год на 26%, при этом есть и бюджетные варианты для взрослых и детей, сообщил в интервью НСН вице-президент АТОР Александр Курносов.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) ранее сообщили, что стоимость летнего отдыха в детских лагерях России выросла в этом году в среднем на 12%.

«Наиболее популярными остаются южные морские направления – Краснодарский и Ставропольский край. Средняя стоимость путевок в санатории за 2023 год выросла на 26%, речь идет о стоимости одной ночи. Это объясняется тем, что есть повышенный спрос на внутренний туризм, многие не смогли поехать за рубеж. Давление спроса опережает предложение плюс инфляция, все объяснимо», - сказал Курносов.

По его словам, такой отдых может стоить от 3 до 20 тыс. рублей в день.

«Разброс цен достаточно большой: есть варианты и по 3-4 тысячи рублей в день, а есть и по 15-20 тысяч. Это зависит от категории санатория, гостиницы или детского лагеря. Есть предложения на любой кошелек», - заключил собеседник НСН.

Генеральный директор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов ранее сообщил НСН, что скидки на летний отдых в Турции сейчас доходят до 50%. По его словам. До середины апреля можно найти предложения о недельном отдыхе на двоих за 100 тысяч рублей.