Российским кемпингам будут присваивать звезды по аналогии с отелями

Роскачество совместно с Национальным союзом профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма (НСПКА) будут присваивать звезды российским кемпингам по аналогии с отелями, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Роскачество вместе с Национальным союзом профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма будут присваивать звезды российским кемпингам", - говорится в сообщении.

Внедрение стандартов и сертификация помогут улучшить инфраструктуру и сервис кемпингов, повысить доверие отдыхающих к ним. Классификация является добровольной. Эксперты будут оценивать кемпинги по 25 базовым и 40 дополнительным критериям.

Среди базовых критериев: качество подъездных дорог, размер и оснащение участка, охрана территории и режим работы администрации, наличие и количество гриль-зон, кухонь, кафе, детских и игровых площадок, число и расположение санитарных модулей, их оснащение. В отдельную категорию попали оборудованные общественные места для гостей с ограниченными возможностями здоровья, отметили в Минэкономразвития.

Центр компетенций в сфере туризма Роскачества и НСПКА помогут развивать индустрию кемпинга и автотуризм, создавать новые маршруты и рассказывать о них путешественникам. Так появится комфортная среда с интересными локациями для поездок по стране на автомобиле, добавили в министерстве.