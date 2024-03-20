Когда бронировать коттедж на майские и сколько это стоит?

Уже не за горами майские праздники. В 2024 году россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Если заранее взять отгулы на период с 2 по 8 мая, то получится почти отпуск. Многие предпочитают снимать коттеджи и выбираться на природу. О том, что будет с ценами на аренду, РИАМО рассказал доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

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Причины роста цен

По словам эксперта, по сравнению с 2023 годом стоимость аренды выросла на 15−20%. Это связано с некоторыми ограничениями внутрироссийских прямых перелётов и ослаблением курса валюты. Также цены подняли из-за роста стоимости обслуживания коттеджей и импортных материалов для ремонта.

Владелец московского агентства недвижимости Марсель Ахметшин добавил, что цены на майские праздники растут примерно на 10%. Причиной — повышенный спрос. Похожая история наблюдается на Новый год, уточнил он.

Сколько стоит снять коттедж

Морковкин уточнил, что суточная аренда коттеджа на майские праздники начинается от 12 500 рублей и может доходить до десятков тысяч. Среди популярных направлений — Новорижское, Дмитровское, Ленинградское и Киевское. Непосредственно к маю рост стоимости может составить до 30%.

Ахметшин добавил, что сейчас в Подмосковье ещё можно найти варианты и от 6000 рублей.