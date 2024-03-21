Воронеж и Елец свяжет ускоренный поезд

Ускоренная электричка доставит пассажиров из Воронежа в Елец за 2 часа 43 минуты.

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Ускоренные пригородные поезда теперь будут курсировать между Воронежем и липецким городом Елец.

Первая электричка отправится в путь в 07:56 7 апреля и прибудет в Елец в 10:39. Обратно поезд будет отправляться в 16:43 и прибывать на железнодорожную станцию Воронеж-1 в 19:32. Поезда будут ходить раз в неделю по воскресеньям вплоть до 27 октября 2024 года.

Время в пути между двумя регионами Черноземья составит 2 часа 43 минуты. За этот отрезок поезд преодолеет расстояние в 120 километров. Возить пассажиров будут составы под маркировкой ЭП3Д, что означает «электропоезд Пригородный, 3-й тип, Демиховский.

мощность электродвигателей – 880 киловатт;

длина поезда с восемью вагонами – 177,9 м;

количество кресел для пассажиров – 818;

средняя скорость – 130 км/ч.

Поезда переменного тока, питающиеся от сети напряжением 25 кВ, делают в России на Демиховском заводе. Отличаются от предыдущих модификаций наличием «крэш-системы», предназначенной для уменьшения последствий в случае аварии, в т. ч. бокового удара.

Состав формируется из четырех, шести, восьми или девяти вагонов. Каждый прицепной чередуется с моторным. В последнем случае добавляется еще один, без электродвигателей. Ресурс ЭП3Д составляет сорок лет, каждые пять лет состав подвергается проверкам.