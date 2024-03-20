Спрос на зимний отдых в Мурманской области взлетел на 85%

Спрос на зимний отдых в Мурманской области вырос среди туристов. Эксперты отметили, что именно в Кольском Заполярье наблюдались самые высокие темпы роста бронирований.

«Самые высокие темпы роста бронирований наблюдались по классическим зимним направлениям. Например, спрос на отдых в Мурманской области этой зимой оказался выше на 85 %», – пишут СМИ со ссылкой на экспертов.

Аналитики ЮMoney и Ostrovok.ru уточняют, что на 10 % увеличились бронирования на горнолыжных курортах, уточняет издание «Газета.Ru». Столица Кольского Заполярья оказалась в топе-10 зимних направлений минувшей зимой наравне с Москвой, Петербургом и Сочи, добавляет «МК в Мурманске».

Напомним, что турпоток в Мурманской области этой зимой значительно вырос за счет китайцев.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, чем привлекает россиян Мурманская область. Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия