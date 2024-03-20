Девятилетний россиянин случайно выиграл путешествие

Девятилетний мальчик Андрей Б. пришел на выставку «Россия» и случайно выиграл путешествие. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Андрей и вся его семья — мать, отец и младшая сестра — стали девятимиллионными посетителями выставки и смогут отправиться на озеро Байкал за счет АНО «Дирекция выставки достижений "Россия"». Другие «юбилейные» посетители выставки также получали возможность бесплатно совершить путешествие или посетить культурное мероприятие.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился продлить выставку-форум «Россия». Мероприятие будет проходить вплоть до 8 июля 2024 года.

На международной выставке «Россия» демонстрируются важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. На площадках представлены 89 российских регионов, а также федеральные ведомства, корпорации и общественные организации.