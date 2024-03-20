В Кисловодске восстановили санаторий, построенный 90 лет назад

Санаторий, который пустовал последние 30 лет, восстановили в Кисловодске. Теперь он сможет разместить до 540 отдыхающих.

«В Кисловодске готовится к открытию после реконструкции санаторий „Источник“. Это бывший санаторий „Академический“. Он был создан 90 лет назад, но последние 30 из них фактически не работал. Между тем здание признано объектом культурного наследия регионального значения. И теперь этот объект возвращается в строй», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, санаторий восстановлен благодаря инвестору, который в течение 5 лет работал на объекте в формате государственно-частного партнерства.

«Теперь здесь создана современная здравница, рассчитанная на 540 мест. Это не только новый объект размещения в Кисловодске. Для нас важно, что санаторий обеспечит работой около 380 человек», — добавил Владимиров.

Он также отметил, что в самом здании пока продолжаются отделочные работы, а территория комплекса благоустраивается. Ожидается, что первых отдыхающих новый санаторий сможет принять в ближайшее время.