Туристы не могут купить билеты на юг из-за ошибок в приложении РЖД

Туристы жалуются, что приложение РЖД каждый день начинает очень плохо работать в момент открытия продаж билетов на новую дату летнего сезона. В этот момент в него заходит большое количество людей, желающих купить места:

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«Третий день пытаемся это сделать – и всё впустую. На одном и том же этапе после ввода пассажиров всё зависает», – негодуют клиенты в соцсетях перевозчика.

Представители монополиста, отвечая на злобные комментарии, признают, что из-за высокого спроса проблемы бывают.

Как утверждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», обсуждающие сложности при покупке билетов, самый сложный период – это первые 10 минут после 8 утра, иногда чуть больше:

«Потом начинает потихоньку все работать! Но! Цены-то уже совершенно другие. И все нижние полки кем-то уже вынесены, кто все-таки смог пробиться».

Туристы негодуют, что проблемы в работе приложения были еще в прошлом году, но за осенне-зимний период перевозчик не решил технические сложности, чтобы пассажиры могли более просто решать вопросы с планированием своего отпуска. В итоге некоторые отдыхающие принимают решение отказываться от современных технологий и использовать старый дедовский способ:

«А я так и не смогла купить – всё висит. Пришлось 2 раза ездить на вокзал – сначала купить билеты туда, потом обратно».

В РЖД в случае нестабильной работы приложения рекомендуют обращаться к сайту. Уверяют, что он выдерживает большее число одномоментных обращений.