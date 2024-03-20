Россиян заинтересовала Арктика: треть мест в круизе по Белому морю забронирована

Запланированные на 2025 год первые круизы в Арктику уже привлекли огромный интерес у путешественников, с резервацией примерно трети доступных мест заблаговременно, что подтолкнуло потенциальных клиентов к регистрации в списке ожидания. «ВодоходЪ», компания, организующая эти беломорские путешествия, поделилась с Ассоциацией Туроператоров России деталями предстоящего маршрута и его стоимости, акцентируя внимание на высоком уровне спроса на новое направление, пишет Центральная Служба Новостей.

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Во время выступления на сессии, посвященной арктическим путешествиям на выставке «Интурмаркет-2024», Лилия Даниленко, старший менеджер по спецпроектам компании «ВодоходЪ», объявила о круизе «Поморское кольцо» на борту теплохода «Николай Жарков». Это двухнедельное путешествие отправится из Москвы и предложит участникам маршрут через 11 привлекательных точек, включая Архангельск, Соловецкий архипелаг и Кандалакшу, а также возможность пересечь Северный Полярный круг.

Даниленко отметила, что предлагаемый маршрут отличается уникальностью среди прочих предложений компании и предоставляет альтернативу другим арктическим путешествиям, таким как экспедиционные круизы на теплоходе «Максим Горький». Путешественники смогут погрузиться в культуру и быт поморов, оценить местную кулинарию и посетить уникальные археологические и гидротехнические объекты.

Кроме того, «ВодоходЪ» рассматривает возможность дополнения программы круиза за счет проведения рабочих поездок в Архангельск и Мурманскую область, чтобы оценить потенциал этих регионов для приема туристических групп. Даниленко подчеркнула открытость компании к интеграции новых локаций в Арктической зоне в будущие маршруты круизов.

На данный момент запланирован один арктический круиз на «Николай Жарков», который пройдет с 9 по 23 августа 2025 года, и уже треть мест на него забронирована. Интересующимся предлагается присоединиться к списку ожидания для возможности участия. Стоимость участия начинается от 398 525 рублей на человека.

В планах теплохода «Николай Жарков» на 2025 год — выполнение 13 круизов разной длительности, в том числе и морские путешествия, охватывающие различные российские города, такие как Ростов-на-Дону, Сочи и Махачкала. Теплоход «Николай Жарков», являясь новейшим судном проекта 00840 «Карелия», оснащен подогреваемым бассейном на верхней палубе, SPA-зоной и множеством кают с балконами, обещает своим гостям комфорт и незабываемые впечатления от путешествия.

Этот круизный лайнер станет первым в линейке «Водоход. Люкс» и начнет свои путешествия уже летом 2025 года. Кроме того, в 2026 году в флоте компании «ВодоходЪ» ожидается прибытие еще двух судов этого же проекта, что значительно расширит возможности для любителей морских путешествий.

Таким образом, арктические круизы предстоящего сезона уже сейчас вызывают значительный интерес среди путешественников, искающих новые приключения и необычные направления для отдыха. Уникальный маршрут, комфортабельные условия пребывания на борту и обещание эксклюзивных экскурсий делают эти путешествия по-настоящему привлекательными.