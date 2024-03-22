Совет Федерации одобрил закон о регулировании регионами деятельности инструкторов-проводников

Единый федеральный реестр инструкторов-проводников, т. е. специалистов, которые имеют полномочия водить туристические группы по сложным маршрутам, – должен быть сформирован до 1 июля 2024 года. В него войдут как те, кто ранее прошел аттестацию в уполномоченных организациях (в основном спортивных федерациях), так и инструкторы-проводники, имеющие «подтвержденный туроператорами в сфере внутреннего туризма опыт работы или оказания соответствующих услуг не менее 2 лет и необходимую подготовку».

Кроме того, до 1 октября 2026 года все они должны пройти переаттестацию по новым правилам, которые накануне были приняты Госдумой, утверждены Советом Федерации, и ожидается, что на днях будут подписаны Президентом РФ. Речь идет о поправках в Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ, которые устанавливают понятие проводников-инструкторов, определяют порядок их подготовки и деятельности, а также прописывают, как должен осуществляться контроль над их работой.

Ранее представители образовательных учреждений и спортивных организаций жаловались, что из-за отсутствия законодательных норм пробуксовывает и аттестация проводников-инструкторов. При том что 1 июля истекает последний срок обязательной аттестации. Теперь рамочные нормы есть, а конкретика – например, отнесение маршрутов по категориям сложности – должна появиться отдельными постановлениями Правительства РФ.

Что касается организаций, которые теперь имеют право проводить аттестацию инструкторов-проводников, то в их перечень в первую очередь включаются общероссийские спортивные федерации и их региональные подразделения, имеющие опыт подготовки проводников. «Для проведения аттестации могут привлекаться и иные организации, которые занимаются подготовкой инструкторов-проводников на территории регионов. Кроме того, в состав аттестационных комиссий будут включаться представители МЧС России», – уточнили в Минэкономразвития. Сейчас в реестре учреждений, проводящих аттестацию, – 11 организаций (в конце января было восемь), вероятно, к лету их число заметно вырастет.

При этом, согласно новым законодательным нормам, перестают работать ранее действующие правила, позволяющие проводить аттестацию любым образовательным учреждениям, которые имеют программу повышения квалификации инструкторов-проводников. Это также важный момент. Можно предположить, что это должно уменьшить количество проводников-нелегалов, т. е. тех, кто мог получить «левые корочки». «Можно все оформить за 2–3 дня, и вперед – водить по горам и туристам туристов. Чем это все заканчивается, мы прекрасно знаем», – рассказывал TourDom.ru один из специалистов. Теперь такой риск будет уменьшен, что, как можно предположить, должно отразиться и на уровне безопасности туристов в горах, пещерах и на прочих сложных маршрутах.