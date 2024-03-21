Подход к выдаче отелям звезд станет более строгим

Подход к выдаче отелям звёзд станет более строгим. Пересмотреть процедуру классификации, внедрить новые требования к организациям-классификаторам поручил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, также важно интегрировать реестр Росаккредитации с платформами по бронированию.

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин идею в целом поддерживает. По мнению эксперта, достаточно оставить несколько десятков аккредитующих компаний, которые разбираются в специфике отельного бизнеса. Тогда это улучшит сервис и поможет туристам получить хорошее обслуживание в сертифицированных отелях. Об этом эксперт рассказал Авторадио:

«Организаций, которые могут давать звезды, сейчас их около двухсот. Не все они обладают нужными экспертными компетенциями. Не везде работают опытные эксперты. Хорошо бы, да, Минэку (прим. - Минэкономразвития РФ) или Росаккредитации посмотреть, что это за люди ездят в отели и раздают эти звезды, насколько их квалификация соответствует требованиям рынка сегодня. Поэтому будет их 20-30, я думаю, этого вполне достаточно. У нас в год вводится не более 30-40 отелей, подлежащих классификации. Во всяком случае, задача туриста - увидеть на сайте оператора или агрегатора реестровый номер этого отеля. Это будет означать, что он получил свои звезды, он зарегистрирован в этом реестре Минэка (прим. - Минэкономразвития РФ) и Росаккредитации. И в целом его качество вопросов не вызывает».

Как уточняют «Известия», сейчас критерии, по которым гостиницы относят к той или иной категории, остаются прежними.