Стюардесса из России сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

Стюардесса популярной российской авиакомпании сделала фото в фирменной униформе и взбудоражила иностранных пользователей сети. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На фотографии видно, что бортпроводница одета в голубое платье без рукавов и белую рубашку. Свой образ девушка дополнила шейным платком, ярким макияжем и убранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью сотрудницы авиаперевозчика.

«Прекрасная принцесса», «Милая», «Красивая», «Мне нравятся ее красивые глаза», — написали они.

Ранее в марте российская авиакомпания Nordwind пригрозила стюардессам увольнением за продажу рабочей униформы в сети. Руководство службы бортпроводников перевозчика посчитало, что такое поведение порочит как самих бортпроводников, так и всю компанию.