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Лола Глаудини рассекретила подробности конфликта с актером Джонни Деппом

<p>Лола Глаудини поделилась своими воспоминаниями о&nbsp;сотрудничестве с&nbsp;<strong>Джонни Деппом</strong> во&nbsp;время съемок криминального триллера <strong>&laquo;Удар&raquo;</strong> 2001 года, где актер выразил недовольство ее&nbsp;поведением. В&nbsp;январском интервью звезда &laquo;Криминальных умов&raquo; вспомнила инцидент, когда Депп высказал ей&nbsp;замечание за&nbsp;смех во&nbsp;<strong>время</strong> одного из&nbsp;тейков, хотя режиссер Тед Демме якобы указал ей&nbsp;смеяться, <a href="https://boda.su/posts/id25580-lola-glaudini-raskryla-podrobnosti-konflikta-s-dzhonni-deppom" target="_blank" rel="noopener">передает</a> boda.</p><p>Глаудини рассказала, что в&nbsp;день съемки она еще не&nbsp;знакомилась с&nbsp;Деппом <strong>лично</strong> и&nbsp;снималась в&nbsp;сцене, где она была в&nbsp;бикини на&nbsp;коврике из&nbsp;медвежьей <strong>шкуры.</strong> По&nbsp;ее&nbsp;словам, Демме попросил ее&nbsp;засмеяться в&nbsp;момент, когда Депп должен был сказать ей&nbsp;что-то смешное. Однако ее&nbsp;смех во&nbsp;время съемки привел к&nbsp;<strong>недовольству</strong> Деппа, на&nbsp;тот момент 60-летнего актера из&nbsp;&laquo;Пиратов Карибского моря&raquo;.</p><p>По&nbsp;словам Глаудини, после тейка Депп подошел к&nbsp;ней, <strong>потребовал</strong> молчания, указывая на&nbsp;то, что она мешает ему сосредоточиться на&nbsp;работе. Этот <strong>момент</strong> оставил актрису в&nbsp;шоке, особенно учитывая ее&nbsp;долгое восхищение творчеством Деппа. Глаудини также отметила, что режиссер фильма Тед Демме, который скончался менее чем <strong>через</strong> год после выхода картины, не&nbsp;<strong>вмешивался</strong> в&nbsp;ситуацию и&nbsp;не&nbsp;прокомментировал ее.</p>

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