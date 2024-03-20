Лола Глаудини рассекретила подробности конфликта с актером Джонни Деппом

<p>Лола Глаудини поделилась своими воспоминаниями о сотрудничестве с <strong>Джонни Деппом</strong> во время съемок криминального триллера <strong>«Удар»</strong> 2001 года, где актер выразил недовольство ее поведением. В январском интервью звезда «Криминальных умов» вспомнила инцидент, когда Депп высказал ей замечание за смех во <strong>время</strong> одного из тейков, хотя режиссер Тед Демме якобы указал ей смеяться, <a href="https://boda.su/posts/id25580-lola-glaudini-raskryla-podrobnosti-konflikta-s-dzhonni-deppom" target="_blank" rel="noopener">передает</a> boda.</p><p>Глаудини рассказала, что в день съемки она еще не знакомилась с Деппом <strong>лично</strong> и снималась в сцене, где она была в бикини на коврике из медвежьей <strong>шкуры.</strong> По ее словам, Демме попросил ее засмеяться в момент, когда Депп должен был сказать ей что-то смешное. Однако ее смех во время съемки привел к <strong>недовольству</strong> Деппа, на тот момент 60-летнего актера из «Пиратов Карибского моря».</p><p>По словам Глаудини, после тейка Депп подошел к ней, <strong>потребовал</strong> молчания, указывая на то, что она мешает ему сосредоточиться на работе. Этот <strong>момент</strong> оставил актрису в шоке, особенно учитывая ее долгое восхищение творчеством Деппа. Глаудини также отметила, что режиссер фильма Тед Демме, который скончался менее чем <strong>через</strong> год после выхода картины, не <strong>вмешивался</strong> в ситуацию и не прокомментировал ее.</p>