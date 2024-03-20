В Москве начали прием заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов

Прием заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!", на котором любой желающий сможет предложить авторский маршрут по городу, начался в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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"Начинается прием заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!". Для участия все желающие должны предложить свой авторский маршрут по городу, заполнив заявку на портале Russpass.Бизнес. На выбор есть пять тем: история, культура, спорт, экология, транспорт", - написал мэр.

Он уточнил, что маршрут может быть пешеходным или на разных средствах передвижения, главное - его уникальность и продуманный сценарий. Выбирать 12 победителей из каждого округа Москвы будут горожане в проекте "Активный гражданин", еще пять самых креативных маршрутов определит экспертное жюри. Итоги состязания подведут в конце июля, победители получат призы от партнеров, а все лучшие маршруты разместят на туристическом сервисе Russpass.