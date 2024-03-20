Плюсы отпуска в конце горнолыжного сезона

Снежные склоны Эльбруса и Чегета крайне привлекательны для катания на лыжах и сноубордах. Тут и трассы разной сложности, и удобные подъемники, и развитая инфраструктура. Сезон 2023/24 стартовал в декабре, а закрытие намечено на май. Если вы не успели покататься в Приэльбрусье зимой, не отчаивайтесь. Даже весной можно вдоволь насладиться отдыхом на горнолыжном курорте.

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Летим скорее

У поездки под конец сезона есть свои плюсы. Турпоток в течение года меняется — это ни для кого не секрет. Когда календарная зима завершилась и все праздники остались позади, число отдыхающих снижается. Это влияет в том числе на стоимость авиабилетов, и есть варианты значительно сэкономить.

Совет: проверяйте рейсы не только до Нальчика, но еще и до Минеральных Вод и Владикавказа. Хотя прилетать в столицу Кабардино-Балкарии, конечно, удобнее. Аэропорт располагается в черте города, и не надо заморачиваться с поиском транспорта: в центр Нальчика можно уехать прямо на маршрутке № 17 всего за 25 рублей. Конечная находится тут же, практически на выходе из зоны получения багажа.

Из Минеральных Вод и владикавказского аэропорта добраться чуть сложнее: сначала все равно придется ехать в Нальчик, а далее — уже в Приэльбрусье. То есть придется заранее просчитать логистику и убедиться, что разница в цене того стоит.

Не толпимся

Меньше людей — больше места. Весна в Приэльбрусье становится своего рода межсезоньем: кататься едут меньше, время массовых восхождений еще не пришло, для трекингов тоже пока рановато. Таким образом, жилье уже можно выбирать, а не хватать, что придется: гостиницы ближе к завершению сезона не то чтобы совсем пустеют, но свободных номеров в них становится больше. Если вы пытались в последний момент забронировать отель в районе тех же новогодних каникул, вы отлично понимаете, о чем речь.

В кафе и на сувенирных рынках под конец сезона тоже нет зимней толчеи. Повара готовят более спокойно и при этом быстрее, а продавцы могут себе позволить поторговаться, не переживая, что очередь разбежится, ведь ее, считай, нет.

Проще и с решением вопроса, где оставить автомобиль, если вы приехали на собственной или арендованной машине. Весной вы сможете найти парковочные места в относительной близости от трасс.

Катаемся с ветерком

Из всего сказанного выше следует еще один плюс: в очереди на подъемник и на самих трассах тоже нет толп. Людей по-прежнему много, но стоять часами, как в самые загруженные дни, вам точно не придется.

К тому же по весне частенько скидывают цены на ски-пассы. Например, взрослый пропуск на день с 9:00 до 16:00 в марте стоит 2470 рублей, а не 2600, детский — 1520 рублей, а не 1600. Естественно, чем длительнее срок действия пропуска, тем больше скидка. Так, десятидневный ски-пасс для взрослого стоит 19 950 рублей вместо 21 000, а детский — 12 350 рублей вместо 13 000.

Количество спусков и подъемов в течение для ограничено только временем работы канатной дороги. Туристический билет на канатку обойдется в 1600 рублей для взрослого и 950 рублей для ребенка. Детям до шести лет — бесплатно. Кстати, имейте в виду: при передаче ски-пасса другому человеку он аннулируется, денег назад вы не получите.