В Южно-Сахалинске появится туристическая навигация

Сахалинские власти намерены осенью 2024 года установить в Южно-Сахалинске туристические навигационные стелы, разработанные мэрией города, правительством региона и местными министерствами туризма и здравоохранения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации областного центра.

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"Южно-сахалинские улицы оснастят туристической навигацией. Планируется, что первые пять навигационных стел будут установлены в Южно-Сахалинске уже в сентябре", - рассказали в мэрии.

По информации городских властей, такое решение было принято в связи с активным ростом туристического потока за последние три года. Ранее о необходимости усовершенствования навигации также заявляли студенты Сахалинского государственного университета (СахГУ) в ходе встречи с мэром города Сергеем Надсадиным.

По словам директора департамента культуры и туризма Ирины Герасимовой, разработка навигации будет вестись в соответствии с дизайн-кодом Южно-Сахалинска. В настоящее время осуществляется сбор информации, определяются маршруты и объекты, которые будут охвачены этой работой.

"Гостям Южно-Сахалинска доступен широкий спектр туристических активностей, в том числе пешие и велопрогулки, экскурсии, горнолыжный спорт, экологические маршруты и другие возможности отдыха. Также среди перспективных направлений - историко-культурный, событийный, лечебно-оздоровительный туризм", - рассказали в администрации города.

В администрации также отметили, что в городе появилось новое и интересное направление - медицинский и оздоровительный туризм, который также может получить развитие в областном центре.