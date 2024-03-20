В Приморье самым популярным назвали автомобильный туризм

Большинство туристов, которые приезжают в Приморский край, делают это на автомобиле. Такой способ передвижения выбирают около 90% путешественников, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на данные Big Data цифровой экосистемы "МТС".

"Подавляющее большинство путешественников - 90% - приехали в регион на автомобиле, каждый 12-ый прилетел на самолете, поезд выбрал всего 1% туристов. Как правило, люди приезжают на короткий срок, на день-два, такие поездки составляют 67,4% от общего турпотока. На три-семь дней задерживаются 13,04%, и только каждый 10-ый остается на срок до 15 дней", - передает пресс-служба.

Также, по результатам анализа данных Big Data, 95% туристов приезжают в Приморье из других регионов России, и только 5% - из зарубежных стран. 55% из них - мужчины, средний возраст - от 44 до 54 лет. Самые популярные города - Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск и Большой Камень.

Приморский край в 2023 году получил более 100 млрд рублей - 6,7% от валового регионального продукта - за счет туристического потока.