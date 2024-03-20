«Уральские авиалинии» возобновили прямые рейсы из Владивостока в Пекин

Авиакомпания «Уральские авиалинии» 13 мая 2024 года возобновила прямые рейсы из Владивостока в Пекин (аэропорт Дасин).

Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам, время в пути составит 2 часа 40 минут, сообщает ТАСС.

Отмечается, что полеты будут выполняться на комфортабельных лайнерах Airbus A319, Стоимость билета в одну сторону начинается от 11,4 тыс. рублей.

«В сфере внутренних авиалиний было значительно увеличено количество рейсов в Китай. Мы активно работаем в этом направлении, и можно сказать, что рост пассажиропотока действительно в значительной степени связан с этим направлением», – отметили в пресс-службе аэропорта Владивостока.

В 2023 году число международных отправлений из Владивостока выросло почти в четыре раза по сравнению с 2022 годом, до 193 тыс. человек. Это произошло в основном за счет увеличения количества рейсов в Китай.