Red Wings начнет выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Тюмень с 3 апреля

Авиакомпания Red Wings с 3 апреля начнет выполняться рейсы из Нижнего Новгорода в Тюмень, они запланированы раз в неделю по средам, сообщает пресс-служба международного аэропорта имени В. П. Чкалова.

"Расширяется география прямых межрегиональных внутрироссийских рейсов из Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова (управляется УК "Аэропорты регионов"). С 3 апреля авиакомпания Red Wings приступает к выполнению рейсов в Тюмень. Прямые регулярные рейсы запланированы один раз в неделю - по средам", - говорится в сообщении.

Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы днем, из Тюмени - вечером. При этом с июня планируется увеличение частоты и полеты будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

Для авиакомпании город Тюмень является новое направлением вылетов из Нижнего Новгорода. Сейчас Red Wings выполняет рейсы в Екатеринбург, Самару, Ереван.