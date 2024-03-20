Россиянка доехала на машине до самого северного поселка и установила рекорд

Учащаяся четвертого курса РАНХиГС тверчанка Анастасия Павлова может стать самым молодым человеком, который совершил поездку на машине в самый северный материковый населенный пункт в мире – поселок Диксон. Девушка уже подала заявку на установление рекорда России, пишет ТАСС.

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«Моя дочь стала самым юным человеком в истории, когда-либо приехавшим в поселок Диксон. Экспедиция была на семи машинах. Шесть из них подготовленные, одна штатная – необорудованный для Заполярья автомобиль. На нем мы и едем», – рассказал отец девушки, многократный чемпион России по автогонкам Евгений Павлов.

По словам мужчины, на автомобилях до Диксона смогли добраться не многие туристы. Самое первое подобное путешествие совершили лишь в 2015 году, а последнее – в 2020. Евгений Павлов отметил, что все участники экспедиции старше его дочери.

Вместе с Анастасией мужчина проехал около восьми тыс. км. Путешествие длилось три недели. 4,7 тыс. км путь шел по асфальту. Остальные километры – по зимникам и бездорожью.

Диксон расположен на западной оконечности Берега Петра Чичагова полуострова Таймыр Красноярского края. Это самый северный материковый населенный пункт в мире.

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