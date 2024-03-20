В Ростовской области открыли прием заявок на гранты для развития инфраструктуры туризма

В Ростовской области стартовал прием заявок на субсидии для развития инфраструктуры туризма, сообщили в донском правительстве и рассказали, на что дают деньги.

За счет гранта можно приобрести оборудование, в соответствии с федеральным стандартом обустроить пляж, детские и спортивные площадки, пункты общепита или обеспечить доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Ростовская область обладает большим потенциалом развития в сфере туризма. Особенно водного. Важно, что благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2024 году впервые донские предприниматели смогут получить субсидию на создание некапитальной причальной инфраструктуры», – говорит первый заместитель губернатора Дона Александр Скрябин.

Заявки принимают до 17 апреля. Условия конкурса – на сайте минэкономразвития области.

По данным ведомства, к началу нового летнего сезона в регионе будет обустроено семь пляжных территорий, готовых принять гостей и обеспечить им комфортный отдых на воде.

В 2023 году деньги получили авторы 24 донских проектов.