Туристам из Петербурга вернули возможность покупки билетов на южные поезда

Понедельник принес радостную новость для туристов из Петербурга, собирающихся летом на поезде на юг: в системе бронирования появились билеты на составы с 30 мая по 16 июня. Последние пару недель отдыхающие из Северной столицы находились в «подвешенном» состоянии. Из-за планируемого ремонта на железнодорожной инфраструктуре перевозчики закрыли продажи на составы в Анапу, Адлер и Евпаторию. Четких дат, когда все вернется в обычный режим, компании не называли.

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«Ждали, мониторили каждый день. Думали, что не уедем. Но в итоге купили сегодня – до сих пор руки трясутся», – делятся впечатлениями туристы, которые оплатили проживание и только потом столкнулись с неожиданной транспортной проблемой.

В дальнейшем билеты на поезда должны поступать в обычном режиме, как и по всем другим направлениям, – за 90 суток до отправления. Это подтверждает «Гранд Сервис Экспресс», у которого на стопе были поезда в Евпаторию. РЖД пока что официальных заявлений не делали, но продажи открыли.

Проблема остается только с поездами с отправлением с 17 по 29 мая. Их как не было в продаже, так и нет. Перевозчики не могут назвать пассажирам точного времени открытия продаж на эти весенние даты. Также закрыты продажи на поезд из Севастополя в Петербург начиная с 17 мая.

Ранее TourDom.ru писал, что туристов пугает неопределенность с глубиной продаж на южные поезда.