Под каким брендом будут продвигать туризм по РФ для иностранцев

Туризм по РФ для иностранцев будут продвигать под единым брендом Discover Russiа
Российский туризм за рубежом будет продвигаться под единым брендом Discover Russiа. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев, на международной выставке туризма Mitt, передает ТАСС.
Как заявил Кондратьев, за 6 лет планируется удвоить количество иностранных гостей — с 8 до 16 млн человек.
«Потенциал туризма в российском ВВП к 2030 году может вырасти почти вдвое. Развитие внутреннего туризма, отелей, курортов, льготное кредитование и субсидии дадут существенный прирост отрасли», — отметил он на MITT-2024.
По словам Кондратьева, ставка делается на комплексное развитие въездного туризма: удобный въезд, комфортное пребывание, маркетинг и формирование туркода России, регионов и локаций. В 2023 году успешно запущены е-визы для 55 стран и безвизовые туры из Китая и Ирана. Готовится аналогичное с Индией. За полгода въехали 300 тыс. гостей.
«Прорабатывается безвизовый режим с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией, Мьянмой. В 2023-м возобновим авиасообщение с этими странами и расширим полеты в Китай, Вьетнам», — сказал Кондратьев.
До этого в России не увидели необходимости в безвизовом режиме с Китаем.