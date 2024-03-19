Туристам из Египта в 2024 году могут разрешить получать электронную визу в России

Египет уже в 2024 году могут включить в перечень стран, гражданам которых доступна электронная виза в Россию. Об этом сообщил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в кулуарах международной выставки туризма Mitt.

"Из приоритетных [стран], которые сейчас рассматриваются - Египет. Возможно, он будет включен до конца года в перечень стран на электронную визу", - сказал он.

Ранее глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов сообщил, что Россия намерена расширить список стран, граждане которых смогут получить российские электронные визы. По его словам, с 1 августа по 31 декабря 2023 года было выдано 170 тыс. единых электронных виз гражданам 55 иностранных государств.

Россия приступила к выдаче единых электронных виз гражданам 55 иностранных государств с 1 августа 2023 года.