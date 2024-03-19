Первый в городе капсульный отель появился в аэропорту Перми

В пермском аэропорту появился первый в городе капсульный отель. Он расположился на втором этаже и представляет собой двухэтажные капсулы, в которых есть спальное место.

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Также в капсулах есть Wi-Fi, розетки, кондиционер, зеркало и место для хранения багажа. Почасовая стоимость проживания составить 600 рублей в час, а за сутки придется выложить две тысячи рублей.

Напомним, во время своей поездки в КНДР блогер Андрей Герасименко поделился удивительными впечатлениями, описав особенности организации путешествия в эту страну. Он был одним из первых россиян, отправившихся в КНДР после четырехлетнего перерыва. Герасименко отметил, что организация поездки прошла быстро и без особых сложностей. По прибытии в КНДР туристам были ясны правила: показывать можно только то, что разрешено.