Села Илсхан-Юрт и Гелдаган включили в перечень исторических поселений Чечни

Чеченские села Илсхан-Юрт и Гелдаган, связанные с жизнью известных в регионе религиозных деятелей, включили в перечень исторических поселений республики.

«Включить село Илсхан-Юрт и село Гелдаган Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Чеченской Республики», — говорится в постановлении, подписаном председателем правительства региона Муслимом Хучиевым.

Согласно документу, статус исторического поселения предполагает утверждение границ предметов охраны, а также требований к градостроительным регламентам в границах исторической территории.

Отмечается, что село Илсхан-Юрт связано с деятельностью известного чеченского религиозного деятеля Кунта-Хаджи Кишиева, а село Гелдаган, основанное около 1780 года, связано с религиозным деятелем Висита-Хаджи.