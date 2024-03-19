Летавшая в Россию иностранная авиакомпания осталась без лицензии

Армянская авиакомпания Fly Arna, летавшая в Россию, осталась без лицензии из-за отсутствия у нее самолетов. Об этом Армении Армена Симоняна.

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Собеседник издания отметил, что, если у перевозчика нет в распоряжении воздушных судов, его лицензия приостанавливается на срок до шести месяцев. Если в течение этого периода проблему решить не удастся, лицензию отзовут, пояснил Симонян. При этом он не уточнил, что стало причиной возникновения такой ситуации.

Ранее аэропорт Сочи захотел открыть небо для иностранных авиакомпаний. Однако российские перевозчики и Минтранс выступили против такой инициативы.