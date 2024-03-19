В Крыму рассказали о планах по открытию ж/д сообщения с Белоруссией

Власти Крымского полуострова планируют открыть железнодорожное сообщение с Белоруссией, заявил вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.

О ж/д соединении Крыма и Белоруссии ведется разговор уже «года два», есть наработки по этому вопросу, сказал Мурадов, передает РИА «Новости».

Есть план по созданию специальных вагонов к началу туристического сезона для тех, кто хочет ехать из Белоруссии в Крым. По приезду в Россию такие вагоны будут перецеплять на поезда, следующие на полуостров.

Вице-премьер отметил, что региону необходимо наладить турпоток из Белоруссии, а также открыть прямое авиасообщение и полноценное железнодорожное сообщение.